Лихопёк выпустил анимационный клип «Кит»

В клипе аниматора Анастасии Обуховой с ребенком, смотрящим на мир широко открытыми глазами, происходят всякие приключения, из которых он выбирается за счет стойкости и открытости миру.

«Я писал эту песню, чтобы отмыться от своих мыслей по поводу бессилия. Знаете, каждый человек иногда чувствует, что он бессилен - не может что-то сделать, не может изменить что-то, чувствует свою уязвимость перед тем, что вроде бы неизбежно. И я представил себе кита, который просто плывет, и ничего не боится. Я хотел бы, чтобы каждый стал таким китом. Мы стали бы разные, и перестали бояться бы этого. Мы все совершенно разные, и в этом сила цивилизации. Мы дополняли бы друг друга, и это стало бы чертовски полноценной любовью, как в счастливых семьях», - говорит Лихопёк.



Лихопёк - Кит

Чудесная анимация Анастасии Обуховой (лауреат XX международного конкурса компьютерных работ «Цифровой ветер 2021» в номинации «За профессионализм)» подчеркивает ощущения, будто ты вдруг стал маленьким ребенком, и большими глазами смотришь на происходящее вокруг.

Бэк-вокал в песне записала известная этно-певица Ежевика, трек вышел на лейбле Clone Dike.