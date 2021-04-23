L'One выпустил «космический» альбом «Восход 1»

Разбирательства по поводу сценического имени с лейблом Black Star продолжались довольно долго, и завершились фотографией с довольными лицами всех действующих лиц. И буквально через пару дней вышел альбом, который явно должен был выйти в День космонавтики 12 апреля.

Релиз стартует песней «Поход (Эдуард Артемьев)», версией одноименной темы из саундтрека Эдуарда Артемьева к фильму «Сибириада» (1978). И почти каждый трек отсылает к теме космоса, на минималистичных битах.

Это в хорошем смысле олдскульный рэп-альбом, - когда артистам казалось достаточным купить простенькие биты и начитать поверх текст.