Markul выпустил третий сингл «Zima Blue» из будущего альбома

Это третий сингл с нового альбома Markul’a: он и его недосягаемая цель — девушка. В треке симбиоз тепла и холода, испытываемого рэпером. Песня — символ неподдельных чувств, которым не суждено быть реализованными, потому что героев разделяет расстояние: «Я не долечу…».

Markul всегда читает и поет о собственных прожитых моментах, оставивших след в его памяти, каких случалось немало. А именно через лирические треки чаще проживаешь моменты вместе с исполнителем. Потому что именно в них автор делится своими эмоциями, раскрывается и предстает таким, какой он есть, без прикрас. Цепляющие метафоры, биты — то, что олицетворяет музыку Марка.



Markul