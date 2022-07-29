Напавший на композитора Колкера оказался поклонником его жены

"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего уроженца Сахалинской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, 20 февраля 2022 года фигурант уголовного дела с целью убийства напал на потерпевшего с ножом в лифте его собственного дома. Однако действия обвиняемого были пресечены активным сопротивлением 88-летней жертвы.

"Преступление совершено на почве неприязни - мужчина являлся восторженным почитателем умершей жены потерпевшего", - отмечает надзорное ведомство.







Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде. Автор более ста песен, которые вошли в репертуар Майи Кристалинской, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других эстрадных певцов. Первой исполнительницей многих его песен была его супруга народная артистка России Мария Пахоменко, среди них шлягеры "Стоят девчонки", "Качает, качает", "Карелия", "Опять плывут куда-то корабли". Колкер с Пахоменко прожили 54 года.

В 2013 Мария Пахоменко скончалась на 76 году жизни. В СМИ попала информация о систематических избиениях певицы со стороны супруга. Обвиняла в этом Александра Колкера его дочь Наталья, которая забрала к себе мать перед смертью. По данным из открытых источников, Колкер подавал в суд на дочь иск о защите чести и достоинства, пытаясь опровергнуть обвинения, но суд проиграл.