Ушел из жизни композитор Александр Колкер

Он скончался в возрасте 90 лет, сообщил Союз композиторов города на странице во «ВКонтакте».



Александр Колкер

Информацию о месте и времени прощания сообщат позднее.

Александр Колкер написал более 100 песен, в том числе «Стоят девчонки», «Карелию», «Ночной трамвай», музыку к кинофильмам «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Свадьба Кречинского». Колкер — лауреат премии Ленинского комсомола (1968 год), заслуженный деятель искусств РСФСР.

Супругой композитора была певица Мария Пахоменко, которая исполнила впервые многие его песни.