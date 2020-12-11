Рэпер GAZO GAZ рассказал о своем детстве и поиске своего пути

GAZO GAZ — творческий псевдоним, который появился только в 2020 году. До этого певца знали под творческим именем GAZO. Он начал выступать еще в 2007 году. Музыкант совмещает несколько жанров: хип-хоп, рэп, поп.



GAZO GAZ

Воспоминания о семье и школе

Родился будущий рэпер в Ташкенте, в 1988 году. Настоящее имя будущего певца — Газанфар. С ранних лет мальчик наблюдал за своей мамой, которая работала певицей. Она неоднократно участвовала и побеждала в музыкальных конкурсах.

Голос и очарование талантом матери произвели сильное впечатление и уже тогда сформировали его любовь к музыке.

Юность Газанфар провел в Ташкенте, где и пошел в начальную школу. Именно здесь, на уроке пения, проявились его музыкальные способности. С легкой руки преподавательницы по вокалу Газанфар стал посещать занятия школьного хора и уже через год стал солистом.

В 14 лет мальчик с семьей переезжает в Алма-Аты. В это время он начинает делать первые самостоятельные шаги в творчестве и писать собственные стихи. Параллельно он успевал учиться и работать, чтобы помочь семье.

От простого увлечения к выступлениям на сцене

Долгое время музыка была просто увлечением подростка. Никакой цели попасть в шоу-бизнес и покорить музыкальный Олимп у Газанфара не было. Он работал, собирал деньги на оборудование для записи вокала и постепенно собрал свою домашнюю студию.

В 18 лет ему это удалось и он начал записывать свои первые треки. Молодой музыкант экспериментировал с жанрами, но больше всего его привлек рэп.

И уже в 2007-2008 годах он принимает участие в 3-х независимых онлайн рэп-батлах. Тогда же придумывает себе псевдоним GAZO. Первые победы открыли ему возможности для развития.

В 2009 году GAZO участвует в еще одном рэп-батле — meloman.kz, где занимает первое место. После этого его замечают, он знакомится со многими известными рэперами и начинает выступать на небольших площадках.

Через год он уже основал свою первую рэп-группу — FaLanJA. Группа просуществовала недолго: они выпустили несколько композиций и распались. До сих пор музыканты не называют причину раскола.

На этом карьера GAZO не остановилась. Музыкант продолжил выступать самостоятельно. Ему удалось записать несколько треков с известным рэпером Tanir

из группы Da Gudda Jazz. В это же время он записывает трек «Плевать» и снимает на него клип.

Также он познакомился с участниками легендарной американской группы ONYX и выступил с ними на одной сцене. Помимо этого в его жизни было множество не столь больших, но важных выступлений.

Несмотря на такой насыщенный график, GAZO на тот момент не считал музыку своей карьерой, поэтому и не выпускал официальных релизов. Большую часть времени он посвящал основной работе, чтобы зарабатывать на жизнь, так как тогда музыка не приносила денег. Но она заряжала энергией, поднимала настроение — и этого было достаточно.

Так продолжалось до 2014 года, когда музыкант решил оставить творчество и серьезно занялся собственным бизнесом. Но даже закончив концертную деятельность и выступления на публике, рэпер не перестал писать стихи.



GAZO GAZ

Семья и возвращение в музыку

После своего ухода из музыки, Газанфар построил небольшой семейный бизнес, женился, у пары родилась дочь. Почувствовав уверенность в своих силах и обеспечив родных должным комфортом, Газанфар решил вернуться в музыку в 2019 году.

Рэпер начал усердно трудиться, писать синглы и сниматься в клипах. Первой официальной композицией, где Газанфар принял участие, стала песня «ALA». В клипе молодой исполнитель снялся вместе с известным рэпером Алексеем Долматовым (ГУФ).

На сегодняшний день GAZO GAZ записал несколько треков. Среди наиболее популярных — «Хулиганочка», «Не нужно лишних слов», «Ураган», «Mercedes», «Художник».

В дискографии артиста уже достаточно синглов, чтобы выпустить первый сольный альбом. Но, как признался музыкант, это в планах на ближайшее будущее.

Сейчас музыкант много работает, проводит время с семьей и занимается творчеством.