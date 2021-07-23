Роман Бестселлер сделал «Прогулочный Движ»

Новый альбом «Прогулочный Движ» наполнен позитивом, энергией солнца, хорошим настроением и качественным звуком. Это легкий альбом, который призван дополнить летние прогулки, вечеринки и танцы до утра. Творческий почерк Романа в виде атмосферных и небанальных аранжировок читается в каждом треке.

«Когда я делаю музыку для себя или других артистов, я представляю как люди танцуют. Танцы - самый лучший способ увидеть музыку», - говорит Роман Бестселлер.



Роман Бестселлер

Роман Бестселлер - известный сонграйтер, саунд-продюсер. Плодотворно сотрудничал с Иваном Дорном, Ольгой Бузовой, Анной Седоковой, Artik&Asti, ST и множеством других артистов. Сейчас Роман выпускает свою музыку, параллельно продолжая писать и для других артистов.

«Седьмой студийный альбом Романа впечатляет даже не качеством (это само собой как бы), а вот этой разбросанностью по жанрам: и тут ему хорошо, и тут тож. Так бывает у лабухов, но ведь Бестселлер реально тут плавает от себя. Так бывает у профи, когда подвластно вообще все. Без суперхитов, а именно что легко и по делу. Попенять отсутствием суперхитов все равно стоит, а легкостью работы можно только восхититься. Он тот еще сучок в деревце», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.