Saint Jhn выпустил третий альбом с Канье Уэстом

Если пару лет назад имя Saint Jhn мало о чём говорило среднестатистическому слушателю, то в прошлом году его трек «Roses» звучал изо всех колонок, а сейчас по-прежнему не покидает чарт Billboard Hot 100. Сингл стал мировым хитом благодаря ремиксу казахстанского саундпродюсера Imanbek'а. Успех бэнгера поднял карьеру Saint Jhn на новый уровень, и релиз «While The World Was Burning» артист представил, уже будучи известным на весь мир.

Рэпер предпочитает называть свои альбомы «коллекциями», а новую пластинку «While The World Was Burning» представил как «капсульную», позаимствовав определение из фэшн-сферы. Видимо, артист имел в виду универсальность звучания треклиста, по аналогии с понятием «капcульного» (лаконичного, с взаимозаменяемыми элементами) гардероба, пишет tntmusic.ru. Вошедшие в альбом синглы действительно звучат как универсальные ньюскульные трэп-композиции с классическим для этого жанра продакшеном. Красок звучанию пластинки добавляет разнообразный и мощный фитлист. Гостями лонгплея стали Канье Уэст, Future, Кейлани, 6LACK, Lil Uzi Vert и другие звёзды.



Saint Jhn