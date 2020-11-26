Саша Круглова: Пугачева и Лорак помогли, но после «Голоса» иду своим путем!

- Музыка всегда была в твоей жизни?

- Да! Я была активным и деятельным ребенком, пела всегда и везде. Мама рассказывала, что когда меня родила, уже тогда, в роддоме, у меня был чистый голос. Я сделала первый вдох и очень протяжно начала кричать. Тогда она и поняла, что я буду певицей, а ей можно верить, она не любит преувеличивать, обычно это присуще творческим людям, а мама у меня экономист с математическим складом ума. Помню, когда уже начала ходить, танцевала под работающую стиральную машинку - машинка стирала, а я стояла рядом и ритмично раскачивалась (смеется). Как только я начала говорить – сразу же запела, сама придумывала песенки, получались очень смешные сочинения. В детском саду педагоги мгновенно распознали мои таланты и я стала играть главные роли на всех праздниках.



Саша Круглова

- Первый выход на сцену помнишь?

- Если честно, то смутно, помню только, что петь мне очень нравилось. Первый выход на большую сцену состоялся в пять лет. Мама заранее озаботилась моей подготовкой к школе, отдав меня в творческий центр, где меня заметила Тамара Зуева — известная актриса, много играла в кино и в театре. Она начала возить меня по разным концертам, я пела на днях города, на других праздниках. Помню, как я исполняла песню «Дорогой длинною…», а вторую на итальянском языке, ее пели на «Евровидении» в восьмидесятых годах. Представляете, я в пять лет выходила и пела песню на итальянском?! Кстати, Тамара хотела, чтобы я танцевала вместе с остальными детьми, но танцовщицей я никак не могла быть, потому что постоянно хотела солировать, так меня в певицы и определили. Потом было еще много конкурсов, параллельно с музыкой я занималась капоэйрой, участвовала в соревнованиях, даже один пояс получила.

- Наверное для детской психики участие в конкурсах тяжелое испытание?

- Я помню постоянное ощущение какой-то бешеной конкуренции. Я-то никому не завидовала, не собиралась ни с кем соперничать, но на себе все время ощущала эту зависть. Мне неоднократно делали гадости и этого нельзя было не заметить. Например, не сказали, под каким номеров я выхожу или чья-то мама сказала что-то громко про меня нехорошее. «Добра» много было всякого.

- А эти конкурсы – они нужны были тебе или маме?

- Мама не тот человек, чтобы через головы меня двигать, как это делали другие родители. Она сама в детстве, несмотря на то что экономист, неплохо рисовала и играла на пианино. Даже пошла втихаря от своей мамы, моей бабушки в Гнесинку поступать, но не прошла. Бабушка, кстати, запрещала моей маме готовиться к Гнесинке, она считала, что быть музыкантом неприлично, что это не профессия. В качестве общего развития – да, а профессия - нет. И мама, пройдя через такие запреты в детстве, мне ничего не запрещала, всегда поддерживала. Она у меня чересчур честный человек. Если бы она не видела во мне каких-то талантов и успехов, не грела бы меня иллюзиями. И она всегда мне честно говорила: «Вот тут так, а тут не так». Поэтому в конкурсах мне самой хотелось участвовать, я же пела с самого детства.

- Музыкальная школа у тебя была обычная?

- Я закончила музыкальную Скрябинскую школу, куда поступила в семь лет. Педагоги строго отбирали детей и после моего прослушивания каждый из них захотел забрать меня к себе, но мама решила, что с моей активностью на пианино я играть не буду и меня отдали на балалайку. Я так круто играла, что мой педагог даже хотела определить меня в Гнесинку на отделение балалайки, но я сопротивлялась.

- Балалайка тебе пригодилась в дальнейшем?

- Еще как! В 14 лет я поступила в музыкальное училище на вокально-джазовое отделение. Там у нас собрался хороший дружный класс и там же образовался мой первый музыкальный проект - «СанГри». Себя я тогда называла Сандра, а моего одногруппника и друга - Гриша. Года четыре мы играли с ним - я на балалайке, он на гитаре. Мы писали песни и сами их исполняли, размещали на разных площадках, а народ их скачивал. Наша музыка была востребована в Англии, в Норвегии.

- А кастинг шоу Пугачевой «Фактор А» тогда же появился в твоей жизни?

- О, да! С удовольствием вспоминаю этот этап в моей жизни (улыбается). Мне было 14 лет, и я приехала на кастинг «Фактор А». Брали с 16 лет, я не проходила по возрасту, но меня все равно провели. Нас отсматривала Валерия Вячеславовна Брейтбург, и я ей понравилась. На отборе сидел и Роман Емельянов, и, конечно, Алла Борисовна Пугачева. Я спела песню Алсу, и Пугачёва поразилась. Она обычно ничего не комментирует, а тут ей понравилось, и она сказала, что мой тембр - бриллиант. «Девочка шикарная», - говорит. «Но надо, конечно, заниматься дальше». Я помню ее слова до сих пор, тогда они меня сильно замотивировали. Понятно, что попасть в проект шансов у меня не было по возрасту, но это был первый толчок - получить комплимент от самой Пугачевой было очень круто!

- Ты успела еще поработать с группами «Рефлекс» и «A'Studio», насколько я знаю.

- Мне исполнилось 18 лет, а на следующий день мне позвонила Ира Нельсон и говорит: «Нам нужна девочка в коллектив, попоешь?» Я встала к ним на бэк-вокал, затем несколько раз заменяла солистку Алену Торганову. Это продлилось недолго, затем меня пригласили в «A'Studio» на бэк-вокал. Параллельно я писала и свои песни. В 22 года моя песня оказалась в эфире танцевальной радиостанции. И там, кстати, была и балалайка. Думаю, что в концертную программу нужно обязательно вставить перформанс на балалайке, мне кажется, это должно быть круто!



Саша Круглова

- А в шоу «Голос» ты как оказалась?

- Я была на кастинге «Голоса» в 18 лет, но не успела попасть в проект. Тогда нам пообещали, что все, кто не успел в этом году, автоматом пройдут в следующем. Об этом обещании, конечно, все забыли. Однажды мне позвонили и предложили снова прийти попробоваться. На тот момент к «Голосу» я подостыла. Это достаточно тяжело, когда так таскают по всем прослушиваниям и репетициям. Это же не то, что ты просто взял и прошел кастинг, и тебе сразу звонят, чтобы ты на «слепые» шел. Нет! Ты ходишь по репетициям, выбираешь песни, ждешь несколько дней, снимаешь профайлы, тратишь деньги на визажистов, ведь ты хочешь отлично выглядеть и не прибегать к специалистам, которых тебе дают на проекте. Я устала от этого еще в прошлом году, и в результате пошла с мыслью, что мне уже все равно. Выхожу и чуть в обморок не падаю, но спела. Вернулась за кулисы, а народ мне говорит: «Боже, ты так клево поешь, ты такая милая, мы не знали, что у тебя такие данные!» Это, кстати, моя вечная история - все думают, что я милая, что у меня личико такое, значит, я и пою так. А откроешь рот - а там диапазон 4 октавы (улыбается). В общем, сижу жду, все вокруг говорят комплименты про мое выступление. А я думаю – может, мне уходить уже? И тут редактор объявляет: «Круглова прошла». Я очень удивилась, кстати. Потом были репетиции, потом «слепые».

- На «слепых» прослушиваниях на что надеялась?

- А на что надеяться? Мне просто нравилось петь. Невозможно предугадать, кто к тебе повернется. Думала, что это будет Меладзе, но меня так поставили, что к моему выходу на сцену у него была уже полная команда. Потом он, конечно, сказал, что если бы Лорак не повернулась, он бы взял меня к себе.

- В итоге твоим наставником стала Ани Лорак.

- К сожалению, мы ее мало видели на проекте. Мне казалось, что наставники должны жить там. Билан рассказывал, что он чуть ли не жил со своей командой, учил их одеваться, держаться на сцене. Но надо отдать ей должное - она повернулась ко мне и меня поддержала. Я помню все ее слова относительно того, как я подаю свой материал. Я ей очень благодарна за это. Сейчас встречаемся на мероприятиях, общаемся. Об Ани я могу сказать только хорошее.



Ани Лорак и Саша Круглова

- Как в итоге «Голос» изменил твою жизнь?

- Я мечтала попасть в «Голос», ведь я поющая, и мне нужно было это показать. Знаете, я всю жизнь на протяжении всей своей певческой деятельности это доказываю. Я всегда слышала в свой адрес от разных теток на конкурсах одно и тоже: «Ой, «ноги» пошли! Опять очередная модель пошла!» И это я петь не начинала, они просто по внешности судили. Ну какая к черту модель? Я виновата, что мне дали такие внешние данные? Почему надо оценивать меня по внешности все время? Разумеется, когда я начинала петь, они меняли свое мнение. Я хотела попасть на «Голос», чтобы люди увидели, что у меня есть голос и я его там продемонстрировала. Считаю, что на проекте я все сделала отлично. Я поющий артист, и делаю это качественно!



Саша Круглова на шоу «Голос»

- Ты, кстати, успела поработать во Франции, вспоминаешь это время?

- Конечно! Когда наш проект «СанГри» распался, мне предложили полететь во Францию, чтобы выступать в клубах, давать концерты, работать на всяческих ивентах. Параллельно я решила поступать в Сорбонну, и ходила на подготовительные курсы. Думала поступать на режиссуру. Там у меня появилась своя компания, которая работала с французскими артистами. Даже на «Голос» французский меня звали. Кстати, во Франции я много чего успела сделать — писала вокал для DJ Snake, Милен Фармер, пересекалась с Селин Дион и Патрисией Каас на студиях. В Сорбонну так и не поступила — моей подготовки не хватило, а узнав, что мой трек «Сверху» появился в ротации на радио, улетела в Россию. Периодически скучаю по Франции, у меня там много друзей, как никак я прожила там почти два года и прикипела к этой стране.

- Чем увлечена, кроме музыки?

- Мне нравится живопись, обожаю картины. Музей Орсе в Париже — один из любимых, помню каждую картину на первом этаже. В прошлом году ходила на выставку Куинджи в Москве, картина «Луна над Днепром» меня очень вдохновляет. Я вообще если что-то изучаю, то очень досконально. Меня в Куинджи поразило, что он не только талантливый человек, но и бизнесмен — у него очень мощная коммерческая жилка. На мой взгляд, когда человек умеет продавать то, что он делает – это ум, мне, кстати, тоже это присуще. Я обожаю джаз, часто ездила на джазовый фестиваль в Монтре, там, конечно, очень классно, атмосферно. У нас такого нет, к сожалению.

- А кино?

- Кино? Я очень извращена в этом плане, прекрасно разбираюсь в кино и в актерской игре. Если мне не понравится фильм, это испортит мне настроение. Я люблю то, что делает Кончаловский. Мне нравится документальное кино, фильмы, основанные на реальных событиях. Если это комедия, она должна быть нереально крутой. Кино с глупым сюжетом смотреть не стану.

- Ты выпустила песню «Надежда на любовь», которая сейчас завоевывает эфиры российских радиостанций, трек попал в «Золотой Граммофон» на Русском радио. Что дальше?

- Я сама пишу, но сейчас исполняю песни, написанные для меня другими авторами, и «Надежда на любовь» как раз из таких. Я плотно занимаюсь музыкальным материалом, разработкой репертуара. Сейчас в работе еще несколько новых песен, работаем над их продакшном. Я, кстати, раньше все делала сама — писала песни, продюсировала их, и продвигала. Но поняла, что этим должны заниматься разные люди. Когда ты одна — очень тяжело, хотя все равно прикладываю много усилий в продвижение, потому что знаю, как нужно. Песня «Надежда на любовь» покоряет радиостанции и людям очень нравится. Впереди выход еще одного, зимнего трека. Не уверена, что он будет стопроцентным хитом, но сейчас над ней активно работаю, хочется выпустить к новогодним праздникам.