В Эстонии возмутились афишами Анне Вески за упоминание советского звания

Об этом сообщил редактор таллинской газеты "Столица" Александр Чаплыгин в своем Telegram-канале.

"В эстонском бомонде вызвали невероятный скандал концертные афиши Анне Вески, где она в числе прочего представлена как народная артистка Эстонской ССР. Граждане углядели в этом попытку реанимировать и оправдать память о "российской оккупации". Удивительное лицемерие", – рассказал журналист.



Анне Вески

Кроме того, Чаплыгин назвал певицу честной. По его словам, она не ведет себя как "антикоммунист, стараясь таким образом реабилитироваться за свое советское прошлое".

"Анне Вески действительно не стесняется того факта, что в советские времена была звездой всесоюзного масштаба. Так же, как и того, что до сих пор выступает в России. И в этом она отличается, например, от Тыниса Мяги, который предпочитает не вспоминать, как пел про Московскую Олимпиаду", – добавил Чаплыгин.

Анне Вески – советская и эстонская певица. В 1984 году исполнительница была удостоена звания заслуженной артистки Эстонской ССР. Она снималась во многих российских телепрограммах. В 2007 году она приняла участие в проекте "Ты - суперстар!". Она гастролировала в России и республиках бывшего СССР.