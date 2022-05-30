В Раде Украины предложили запретить всех российских артистов

Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Facebook.



«Мы потрясены и полны безмерной печали в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Энди Флетчера. У Флетча было золотое сердце, и он всегда был рядом, когда вам требовалась поддержка, дружеская беседа, веселая компания или холодная пинта пива. Наши сердца с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это трудное время», - говорится в заявлении группы.



Энди