В Раде Украины предложили запретить всех российских артистов

«Проектом закона предлагается: запретить публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное сообщение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые содержат исполнение музыкального недраматичного произведения с текстом, совершенное певцом (певицей), который есть или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Исключение предлагается сделать для бывших граждан России, которые являются украинскими гражданами, а также тех российских исполнителей, которые осудили спецоперацию РФ на Украине.
«Запретить проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители (певцы), которые являются гражданами государства-агрессора, кроме тех, которые внесены в перечень», - говорится в документе.
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