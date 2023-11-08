Внебрачный сын Жени Белоусова потребовал долю наследства

«Мы подали иск в Лефортовский суд Москвы, Роман просит признать за ним право на его долю - это ½ от наследственной массы - и передать права на интеллектуальную собственность», - рассказал Сергей Жорин.

По словам адвоката, дело началось с того, что к Роману обратилась съемочная группа, которая снимает фильм про Женю Белоусова, и попросила его разрешения на использование песен в фильме. Роман стал разбираться, кому принадлежат эти права, и связался с дочерью Белоусова Кристиной. Оказалось, что наследство на авторские права песен вообще не оформлялось.



Женя Белоусов

«Дочь Белоусова Кристина и Роман вместе отправились к нотариусу, чтобы Роман вступил в наследство, но в дело вмешалась мать Кристины – на момент смерти Жени Белоусова его бывшая жена, - и сказала, что Роману ничего не положено. Тем самым были нарушены его права, мы считаем, что в этот момент начинают истекать сроки давности», - пояснил Жорин.

Как следует из иска, на момент смерти Евгения Белоусова Роману было 4 года, а потому он, как несовершеннолетний на тот момент, и сейчас имеет право на наследство, считает его защита.

«Информации о том, что именно входит в наследственную массу, у нас нет, это станет понятно, когда наследственное дело поступит в суд», - пояснил адвокат.

Популярный в советское время эстрадный певец Женя Белоусов скончался в 1997 году. Все его имущество досталось дочери Кристине от бывшей жены Елены Худик. Сын Роман был рожден вне брака, однако отцовство было установлено официально Долгопрудненским судом Подмосковья в 1998 году, следует из иска.