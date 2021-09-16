Возбуждено уголовное дело против шейха…

Нахождение в состоянии опьянения и/или распитие алкоголя в общественных местах строго запрещено. Наказание по статье 313 УК ОАЭ – до 6 месяцев тюрьмы. Охрана вывела дебошира из здания, и по данному инциденту должны были возбудить уголовное дело. Новость быстро начала разлетаться в социальных сетях, что повлияло бы на исход предстоящей многомиллионной сделки семьи шейха. Для избежания серьезных последствий этой шумихи и до предъявления обвинения по делу, шейх вынужден был покинуть страну.



Шейх Удай Абу-Зарук

Он собирался лишь переждать некоторое время до завершения сделки и вернуться с повинной, выплатив штраф 5000 дирхамов, что является альтернативой аресту. Благодаря родственным связям в России, шейх Удай выбрал местом пребывания Москву. Из-за эпидемиологической ситуации в мире в тот момент нахождение в столице затянулось. Попытка уйти от ответственности за небольшую провинность обернулась большими проблемами в вопросах существования в чужой стране во время пандемии. В условиях ограничений передвижения по городу, отсутствия друзей, родных и близких рядом, сидя в апартаментах, которые он снял для своего временного проживания, Шейх стал рассматривать варианты для своего досуга. Также как и многие во время пандемии активизировался в социальных сетях. Видео с нестандартным и колоритным персонажем начали вируситься на российскую аудиторию, что буквально за несколько месяцев сделало его популярным блогером-миллионником, известным под ником @udaychik.

Изначально контент был лишь с целью развлечения, а теперь его узнают на улицах города Москвы, что сподвигло на пересмотр его отношения к своим действиям. Шейх Удай принял решение остаться в России, продолжить развивать свой аккаунт и двигаться в направлении популяризации своей личности.

Как только появилась такая возможность, шейх перевёз своих жену и детей в Москву и открыл бизнес, напрямую связанный с социальной сетью - агентство по продвижению начинающих блогеров. Улучшение качества контента в ТикТоке стало миссией для арабского шейха Удай Абу-Зарука.