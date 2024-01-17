10 тысяч человек захотели стать гитаристами Smashing Pumpkins

О поиске нового участника The Smashing Pumpkins объявили 5 января. Подать заявку мог любой желающий, отправив портфолио по электронной почте. Предыдущий гитарист Джефф Шредер покинул группу в октябре 2023-го после 15 лет совместной работы.



Smashing Pumpkins

Свой последний релиз, трехактную рок-оперу ATUM, The Smashing Pumpkins выпустили в прошлом году. В 2024-м у команды планируется два тура: летние гастроли с рокерами Weezer по Великобритании и Европе и ряд концертов в США вместе с группой Green Day, сообщает NME.