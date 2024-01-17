10 тысяч человек захотели стать гитаристами Smashing Pumpkins

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Рок-группа The Smashing Pumpkins сообщила в соцсетях, что получила более 10 тысяч заявок на открытую позицию гитариста в коллектив. Сейчас кандидатов оценивают восемь экспертов.

О поиске нового участника The Smashing Pumpkins объявили 5 января. Подать заявку мог любой желающий, отправив портфолио по электронной почте. Предыдущий гитарист Джефф Шредер покинул группу в октябре 2023-го после 15 лет совместной работы.

Smashing Pumpkins
Smashing Pumpkins

Свой последний релиз, трехактную рок-оперу ATUM, The Smashing Pumpkins выпустили в прошлом году. В 2024-м у команды планируется два тура: летние гастроли с рокерами Weezer по Великобритании и Европе и ряд концертов в США вместе с группой Green Day, сообщает NME.

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