Александр Долгов выпустил блюзовый альбом с Френсисом Гойя

Александр Долгов – лидер группы «Дождь», единственный музыкант из Украины, чье имя занесено в мировой Зал славы блюза (Blues Hall of Fame) в США. Эту музыкальную награду Александр Долгов получил в 2017 году по рекомендации дочери короля блюза Би Би Кинга – Риты Кинг.
Александр Долгов работал с известным американским продюсером и звукорежиссером Марком Уильямсом – другом легендарного блюзмена Мадди Уотерса и участника группы Эрика Клэптона – Джерри Портного. Музыкант играл на сцене многих музыкальных шоу по всему миру вместе с Bonnie Tyler, Paul Young, Big Brother And The Holding Company, Crossroads, Лига Блюза, Mick Taylor (гитарист Rolling Stones и John Mayall Blues Breakers), Bob Margolin.
Осенью 2018 года легендарный гитарист Фрэнсис Гойя пригласил Долгова в совместный тур по Израилю. Культовый ЧиЖ (Сергей Чиграков) посвятил Долгову свою песню Hoochie Coochie Man.
Пластинка «Единицаноль» включает в себя 11 треков, над которыми работали:
- Александр Долгов - вокал, гитара
- Александр Рубченко - бас
- Григорий Мищенко - клавишные
- Евгений Кузьмов - саксофон
- Сергей Балалаев - барабаны
- Артём Дмитриченков - труба
- Роман Таран - тромбон
Запись, микс и мастеринг - Честер Иванена. Free Bird Studio. Харьков 2020-21
Специальным гостем в записи выступил легендарный гитарист и композитор Френсис Гойя. Его фирменный стиль можно услышать в песнях «Расклад» и «Эйфория».
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