Александр Долгов выпустил блюзовый альбом с Френсисом Гойя

Александр Долгов – лидер группы «Дождь», единственный музыкант из Украины, чье имя занесено в мировой Зал славы блюза (Blues Hall of Fame) в США. Эту музыкальную награду Александр Долгов получил в 2017 году по рекомендации дочери короля блюза Би Би Кинга – Риты Кинг.



Александр Долгов

Александр Долгов работал с известным американским продюсером и звукорежиссером Марком Уильямсом – другом легендарного блюзмена Мадди Уотерса и участника группы Эрика Клэптона – Джерри Портного. Музыкант играл на сцене многих музыкальных шоу по всему миру вместе с Bonnie Tyler, Paul Young, Big Brother And The Holding Company, Crossroads, Лига Блюза, Mick Taylor (гитарист Rolling Stones и John Mayall Blues Breakers), Bob Margolin.

Осенью 2018 года легендарный гитарист Фрэнсис Гойя пригласил Долгова в совместный тур по Израилю. Культовый ЧиЖ (Сергей Чиграков) посвятил Долгову свою песню Hoochie Coochie Man.

Пластинка «Единицаноль» включает в себя 11 треков, над которыми работали:

Александр Долгов - вокал, гитара

Александр Рубченко - бас

Григорий Мищенко - клавишные

Евгений Кузьмов - саксофон

Сергей Балалаев - барабаны

Артём Дмитриченков - труба

Роман Таран - тромбон

Запись, микс и мастеринг - Честер Иванена. Free Bird Studio. Харьков 2020-21

Специальным гостем в записи выступил легендарный гитарист и композитор Френсис Гойя. Его фирменный стиль можно услышать в песнях «Расклад» и «Эйфория».