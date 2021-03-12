Blackmore’s Night выпустил путешествие во времени

Ричи и Кэндис приглашают своих поклонников и всех слушателей в путешествие в эпоху Возрождения, объединяя традиции классического рока с традициями музыки того времени.

«История «Nature’s Light» − это рассказ о природе, как об истинной королеве всего сущего. О также о простоте и магии повседневных чудес, которые постоянно происходят прямо на наших глазах, - говорит Кэндис Найт. - Наша музыка — это возможность сбежать от стресса и давления современности. Отправляйтесь в путешествие во времени вместе с нами, в более простую и магическую эпоху, в которой музыка сможет легко проникнуть в ваши сердце и душу».



Blackmore’s Night