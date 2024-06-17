Def Leppard выпустил «Just Like 73» при участии Тома Морелло

«В песне запечатлено время, которое глубоко отпечаталось в нашей ДНК. Мы хотели воспеть этот очень важным и славным период», — поделился вокалист Def Leppard Джо Эллиотт.
«Когда я увидел Дэвида Боуи по телевизору в период с 1972 по 1973 год, всё, что, как мне казалось, я знал о музыке, превратилось из чёрно-белого в яркое и цветное. Наша песня «Just Like 73» олицетворяет это пробуждение», - считает гитарист Фил Коллен.
Том Морелло тоже прокомментировал релиз и подчеркнул, что играл хиты Def Leppard ещё в юности.
«Я получил огромное удовольствие, исполняя соло для «Just Like 73». Я играл «Rock Of Ages» в своей студенческой кавер-группе почти 40 лет назад, и Def Leppard до сих пор зажигают на стадионах, но уже с совершенно новой мелодией, которая является одной из их лучших».
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