Горбушка смогла провести концерты без закрытия

24 и 25 декабря в ДК Горбунова завершился сложнейший концертный сезон 2020. Финальными выступлениями стали концерты группы Animal ДжаZ. 2020 год поставил под сомнение проведение концертов, как в России, так и в мире. Сфера массовых мероприятий оказалась самой пострадавшей индустрией в связи с распространением коронавирусной инфекции.

С марта запланированные выступления артистов переносились на новые даты – сначала на лето, а после – осень и зиму. Организаторы и площадки, люди занятые в этом бизнесе, а также артисты терпели убытки на протяжении всего года. Любой состоявшийся концерт это усилия многих людей, как организаторов, так и артистов, так было всегда, а в этом году особенно, поскольку ни один из концертов, проведенных в 2020 году, не принес прибыли и не решил накопившиеся за время локдауна проблемы. ДК им Горбунова исключением не стал. Как и многие шоу, концерты группы Animal ДжаZ, завершившие сезон в легендарной «горбушке» переносились и откладывались раз за разом, начиная с весны 2020 года, когда массовые мероприятия были полностью запрещены. На полгода с марта по август концертная индустрия полностью прекратила свою работу.

ДК им Горбунова, выполняя распоряжения Правительства РФ, так же был закрыт для зрителей и музыкантов. Организаторы мероприятий в ДК им Горбунова, компания Feelee Management прилагала все усилия для сохранения уже заявленных концертов.



Алексей Ларин

«После полугодового перерыва в работе в осенний концертный сезон мы вошли, имея багаж убытка от простоя, исчисляемый десятками миллионов рублей и тысячами невыполненных обязательств перед зрителями. Но отменить весь концертный сезон означало окончательно подорвать доверие зрителей, тех зрителей, которые ждали свои концерты с весны и лета, не сдавали билеты и верили в то, что мы все проведем в новые назначенные даты. А также тех зрителей, которые приобрели билеты на новые заявленные осенние концерты. По каждому концерту отдельно принималось решение совместно с артистами», - рассказал концертный руководитель ДК им Горбунова Алексей Ларин.

В ноябре 2020 Роспотребнадзор в связи с распространением коронавирусной инфекции ужесточил требования к организаторам массовых мероприятий. Среди прочего, Правительство Москвы своим указом сократило допустимую наполняемость зала с 50% до 25%. Что вновь поставило под вопрос проведение как перенесенных, так и вновь запланированных концертов.

«У нас были большие концертные планы на осенний сезон, которые, увы, состоялись не в полном объеме. После ужесточения требований к проведению мероприятий и сокращению допустимой вместимости зала до 25% проведение любого концерта стало нерентабельным. Помимо общих сложностей, связанных со спадом посещаемости, платежеспособности зрителей, выполнением новых для концертного бизнеса требований Роспотребнадзора и огромных долгов, накопившихся за период локдауна массовых мероприятий, ситуация осложнилась еще и постоянными проверками Роспотребнадзора и ОАТИ», - уточнил Ларин.

Эпидемиологическая обстановка в Москве к концу года оставалась сложной, что не могло не сказаться на организации финальных в этом году выступлений группы «Animal ДжаZ». В декабре внимание со стороны проверяющих органов к концертным мероприятиям усилилось и вошло в фазу тотального контроля: каждый концерт посещали сотрудники того или иного ведомства. Концерты больших артистов, хедлайнеров становились предметом для обсуждения в прессе, создавая негативный фон для всей индустрии развлечений. Закрывали и штрафовали концертные площадки одну за одной, а виновниками скандалов назывались организаторы. Все это могло привести к отмене финальных, предновогодних концертов в ДК им Горбунова.

Совместным решением артистов и организаторов концерты группы «Animal ДжаZ» состоялись с учетом всех новых требований и рисков. Чтобы усилия организаторов и музыкантов не прошли впустую, зрителей со сцены призывали соблюдать социальную дистанцию, не толпиться у сцены и оставаться в масках и перчатках на протяжении всего выступления коллектива.