«Как известно, работы над альбомом велись с весны 2020 года в 540 километрах от города Хельсинки, где в 1975 году была подписана знаменитая декларация о безопасности и сотрудничестве в Европе. Поэтому при записи песен Громыка поставил ряд смелых научных экспериментов, направленных на дальнейшее расширение горизонтов немыслимого», - заявляется в пресс-релизе альбома.

В новом альбоме Громыка вернулся к своему классическому звучанию, основанному на вдумчивом использовании инструмента ФАЭМИ, хотя и английский стилофон 350S по-прежнему «присутствует в размышлениях Громыки».



«20 000 лет под водой»

«Мы надеемся, что наши новые песни прочно войдут в праздничный обиход народов мира и изменят их представления о повседневности» — такой прогноз даёт солист Громыки Максим Валерьевич Кошелев.



Громыка