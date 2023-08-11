Группа «Маврин» прекращает существование

Музыкант сообщил новость на закрытом онлайн-квартирнике. Коллектив отыграет оставшиеся осенние концерты и прекратит свое существование.

«Это последние четыре концерта. 25 ноября группа «Маврин» прекращает свое существование. Я принял это решение, потому что 25 лет — это слишком много. Последние годы мне тяжело в одиночку тащить этот груз. Раньше были единомышленники, помощники. Сегодня я практически остался один. Мне хочется больше времени уделить инструментальной музыке, на чем я и планирую сосредоточиться».



Маврин

«Выступления собственной группы, участие в туре группы "Ария", море проектов, в которых я тону с февраля, и еще досадная привычка спать хотя бы 2 часа в день меня отвлекают», - жаловался ранее Маврин.

Группа «Маврин» была основана Сергеем Мавриным в 1998 году, через три года после ухода из состава группы «Ария».

В июне коллектив презентовал сингл «Запрещённая реальность 2023». Осенью группа обещала выход мини-альбома «Хаос», куда должна быть включена эта песня.

До этого Сергей Маврин делился другими планами до конца года, среди которых выход сольного инструментального альбома «Немое кино».