Куда делась группа «Жуки» и ее «У любви у нашей села батарейка»

Группа начиналась с дуэта с барабанщиком Павлом Кузиным, который играл у «Браво». И по пути к созданию легендарной песни «Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, Что у любви у нашей села батарейка» Жуков еще и написал тексты для одного из самых известных альбомов «Браво» - «На перекрестках весны». Именно на этом альбоме впервые был издана песня, ставшая суперхитом «Этот город — самый лучший город на Земле». И ее соавтором наряду с лидером «Браво» Евгением Хавтаном выступил 24-летний на тот момент Валерий Жуков. Кроме того, их сотрудничество продолжилось и на следующем альбоме «Хиты про любовь», для которого Жуков сочинил две песни.

А потом Валерий Жуков собрал собственный состав музыкантов и написал альбом уже для группы «Жуки». Времена были очень непростые. В стране грянул экономический кризис. Многие выпускающие компании обанкротились. Казалось, людям было вообще не до музыки. Пластинку согласилась выпустить лишь одна фирма. Так свет увидел альбом под названием «Батарейка». Но заметной популярности он группе не принес.



Жуки

Тогда Павел Кузин из «Браво» отнес песню «Батарейка» на «Наше радио». С подачи радиостанции песня мгновенно стала хитом, и вскоре зазвучала уже буквально отовсюду. А сами «Жуки» превратились в звезд.

Незатейливые песенки с остроумной лирикой пришлись тогда по душе многим. «Дискотека Авария» даже предложила парням сделать ремикс на композицию «Влечение». Эксперимент оказался удачным. Мегахитом стала и новая песня «Танкист». Группа активно гастролировала, выпускала клипы, записывалась в студиях.

Но творческого запала хватило всего на пару оригинальных альбомов. Музыка, которую играли «Жуки», быстро потеряла актуальность. Популярность группы пошла на спад. И вместо полноценных пластинок Жуков с компанией стали выпускать синглы. Правда, последний на сегодня сингл «Я не могу тебя не любить» вышел в 2018 году.

Группа существует и сегодня. Записывает дуэты, ее песни крутят на радио. Но былая популярность осталась далеко в прошлом. Да и сами «Жуки» больше не стремятся покорять музыкальные чарты. Предпочитают радовать публику на корпоративах. А на полноценные же гастроли ездят редко.