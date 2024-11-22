Нуки выпустила первый после ухода из «Слота» альбом

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Певица Нуки (Дария Ставрович) выпустила первый студийный альбом «Терапия» после ухода из группы «Слот» (слушать альбом).

Альбом «Терапия» состоит из 13 песен, три песни «Саботаж», «Спичка» и «Не нужны» ранее уже выходили в виде отдельных синглов. Релиз осуществил лейбл М2.

Помимо певицы и ее барабанщика Александра Карпухина в записи принял участие новый гитарист группы Виктор Кучер.

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«В апреле 2024 года я засела за новый альбом. И, где-то за полгода, мы вместе с гитаристом Витей Кучером (кому-то известным по группе grizzly knows no remorse) его собрали. Процесс создания альбома очень помог мне не сойти с ума и, в принципе, наладить коннект с собой. Отчасти, поэтому он и называется «Терапия». Думаю, что после этого альбома и всех последних событий, я стала немного другим существом, но этот зверь точно сохранил в себе любовь к музыке», - говорит Дарья.

Нуки
Нуки

Деньги на издание альбома были собраны посредством краудфандинга.

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