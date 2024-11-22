Нуки выпустила первый после ухода из «Слота» альбом

Нуки чужие цитаты «Не нужны» Дария Ставрович (Нуки) выпустила новую песню «Не нужны» (слушать песню). Это уже третий сингл из будущего альбома формации «Нуки».

Нуки зажгла «Спичку» Нуки (Дария Ставрович) выпустила новую песню «Спичка» (слушать песню). Это второй сингл певицы после ее ухода из группы «Слот». На сбор нового альбома, куда войдет «...

«Нуки» выпустил «Саботаж» Дария Ставрович выпустила первую после ухода из «Слота» песню «Саботаж» от имени формации «Нуки» (... Теперь вместе с Дарией играют барабанщик Александр Карпухин и гитарист Виктор Кучер из Grizzly...