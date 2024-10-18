Нуки чужие цитаты «Не нужны»

Это уже третий сингл из будущего альбома формации «Нуки».
«Творчество как рефлекс — неконтролируемая и обильная реакция на внешний раздражитель. А эта песня вся состоит из цитат некогда окружавших меня людей, чей лексикон столь богат на различные народные премудрости. В какой-то момент, видимо, мои уши были настолько переполнены всей этой красотой, что реакция была неминуема», - рассказала Нуки.
Недавно группа успешно завершила краудфандинговый проект для записи альбома. Поклонники команды собрали почти 4 миллиона рублей. Музыканты сообщили, что грядущий альбом обещает быть «абсолютно особенным, пронзительным и откровенным»:
«Очень много всего произошло с момента нашего предыдущего релиза, но вот мы здесь и сейчас, в новой реальности и в новом составе, готовы двигаться дальше. Сейчас мы работаем над новым альбомом, который впитал в себя все эти перемены, полон эмоций и творческого эксперимента».
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