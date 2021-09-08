Просто Лера рассказала о затруднениях, если «Мне 20»

В видео режиссера Михаила Гасимова Просто Лера поет то со сцены концерта, то у себя дома о превратностях любви, когда ей было 19 и когда ей стало 20 лет. Актерский состав воссоздает эти истории в разные временные промежутки.

«У меня мурашки бегали по коже, когда впервые увидела этот клип. Я сидела на автобусной остановке, капал дождь, я нервно курила и на очень фиговом инете пыталась посмотреть хотя бы какой-то кусочек! Я как обычно тяну резину... Ребят, клип вышел, чёрт возьми, - погнали смотреть эту глобальную любовь», - говорит Просто Лера.



Просто Лера

Релиз вышел на лейбле Kaufman Music.