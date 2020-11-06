«Сети» выпустили осенние элегичные песни

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Группа «Сети» Яна Николенко выпустила сингл «Вдвоём» из трех песен (слушать сингл).

Предыдущий сингл «Мало», вышедший весной 2020 года, был по характеру относительно бодрый, мажорный и жизнеутверждающий - ожидалось скорое окончание карантина, возвращение концертов и нормальной жизни.

Но прошло полгода, и новый сингл «Вдвоём», на заглавную песню с которого группой снят пока непоказанный клип (релиз – 9 ноября 2020), получился пронизанным осенним элегическим настроением. Заглавный трек «Вдвоём» - о тотальном одиночестве человека, о том, что он, в конечном счёте, вынужден всегда быть наедине со своим вторым "я", со своим отражением. Песня «Монстр» - о внутренних демонах вроде тщеславия и стремления властвовать, которые дремлют в каждом. И закрывающая песня «Прошу» - личная просьба лидера "Сетей" и автора песен Яна Николенко к слушателям: быть честными перед собой, не поддаваться на провокации со стороны судьбы и не отступать от детской мечты, чего бы это ни стоило. Прекрасно иллюстрирует эту нехитрую мысль звучащий в середине трека голос Стива Джобса, который был взят из его знаменитой речи перед выпускниками Стэнфорда. Когда он, зная о своём страшном диагнозе, давал, в общем-то, позитивные, но безжалостные напутствия молодым людям.

«Вдвоём»
«Вдвоём»

Примечательно, что запись нового сингла была сделана исключительно музыкантами группы, без привлечения сторонних гостей. Барабаны и бас были записаны в Москве на студии "Flysound", ранее называвшейся "Параметрика", известной по альбомам групп "Сплин", "Би-2" и многих других российских топовых рок-артистов. А голоса, клавишные и гитары записаны на домашней студии Яна Николенко, которую он называет "Lighthouse Records". Режиссёром сведения на этот раз стал Сергей Большаков, известный по таким альбомам, как “25 кадр” группы "Сплин", и по плодотворной работе в киноиндустрии.

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