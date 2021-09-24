Tomas Nevergreen выпустил рок-гимн "We Go Back"

Вдохновлённый такими великими группами, как ABBA, Rolling Stones и The Police, Томас создал свою оду о любви "We Go Back", где особый акцент делается на бэк-вокал. В песне, если очень захотеть, можно услышать голоса 2-летней дочери Томаса и его 80-летнего отца, который исполняет басовые ноты. В записи бэков также участвовали близкие люди Томаса: супруга, гости, соседи, друзья и, конечно же, профессиональные музыканты.

«Моя новая композиция — о дружбе, о первых друзьях, о первой любви и о светлой ностальгии по беспечному и прекрасному времени. Я нарочно использовал мало слов, чтобы позволить слушателю не привязываться к тексту и погрузиться в приятные воспоминания», – признаётся Томас.



Tomas Nevergreen

"We Go Back" – это рок-музыка, где звучат барабаны, бас, гитара, орган, каубел и др. Над сведением песни работал Сорен Андерсен из Medley Studios.