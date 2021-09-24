Tomas Nevergreen выпустил рок-гимн "We Go Back"

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Датский певец Tomas Nevergreen (Томас Невергрин), автор хита “Since You’ve Been Gone”, презентовал свою новую песню "We Go Back" на музыкальном лейбле All Star Music (слушать песню).

Вдохновлённый такими великими группами, как ABBA, Rolling Stones и The Police, Томас создал свою оду о любви "We Go Back", где особый акцент делается на бэк-вокал. В песне, если очень захотеть, можно услышать голоса 2-летней дочери Томаса и его 80-летнего отца, который исполняет басовые ноты. В записи бэков также участвовали близкие люди Томаса: супруга, гости, соседи, друзья и, конечно же, профессиональные музыканты.

«Моя новая композиция — о дружбе, о первых друзьях, о первой любви и о светлой ностальгии по беспечному и прекрасному времени. Я нарочно использовал мало слов, чтобы позволить слушателю не привязываться к тексту и погрузиться в приятные воспоминания», – признаётся Томас.

Tomas Nevergreen
Tomas Nevergreen

"We Go Back" – это рок-музыка, где звучат барабаны, бас, гитара, орган, каубел и др. Над сведением песни работал Сорен Андерсен из Medley Studios.

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