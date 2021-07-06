Умер экс-вокалист Uriah Heep Джон Лоутон

Сообщение об этом появилось сегодня 06 июля в социальных сетях коллектива.

«С глубоким сожалением мы делимся опустошающей и трагичной новостью о внезапной и совершенно неожиданной кончине Джона Лоутона 29 июня 2021 года. Вопреки некоторым сообщениям, Джон не страдал никакими серьезными болезнями, что делает его внезапный уход непостижимым. Он умер тихой смертью. Его супруга была рядом с ним. Нам будет очень не хватать Джона. По его желанию похоронная служба пройдет в закрытом формате, на ней будут присутствовать только члены семьи и близкие друзья. Мы будем признательны, если вы отнесетесь с уважением к частной жизни его семьи в этот трудный для них период».

Джон Лоутон пришел в Uriah Heep на замену уволенному за пьянство Дэвиду Байрону в 1976 году и пробыл в составе группы три года, успев записать с ними за это время три студийных альбома «Fallen Angel», «Innocent Victim» и «Firefly». В последствии Лоутон не раз воссоединялся с Uriah Heep на живых выступлениях. В 2013 году отправился с группой в европейский тур, временно заменив Берни Шоу, проходившего медицинское лечение.



John Lawton

До Uriah Heep Лоутон был вокалистом в немецкой хард-рок группе Lucifer’s Friend, с которой воссоединился после ухода из британского коллектива.