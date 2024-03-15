Звезды мирового рока объединились в балладе Нопфлера «Going Home»

Песня «Going Home» впервые выпущена в 1983 году, и тогда же она вошла в саундтрек фильма «Местный герой» с Бертом Ланкастером в главной роли.

Продолжительность инструментального кавера составила почти 10 минут, а в записи приняли участие 67 звезд мирового рока, в основном, гитаристов. Помимо самого Нопфлера, это Брайан Мэй, Ринго Старр (ударные), Стинг (бас), Роджер Долтри (губная гармошка), Ронни Вуд, Брюс Спрингстин, Эрик Клэптон, Томи Айоми, Шерил Кроу, Дэвид Гилмор, Том Морелло, Найл Роджерс, Кит Урбан и даже покойный Джефф Бек (свою партию гитары он успел записать незадолго до смерти в январе 2023 года).



Mark Knopfler

Благотворительный трек был записан в студии British Grove Studios в Западном Лондоне и спродюсирован давним соратником Нопфлера Гаем Флетчером. Все средства от его продажи будут переданы в два фонда, занимающихся лечением онкологических заболеваний у подростков - Teenage Cancer Trust и Teen Cancer America. Релиз также предшествует ежегодной серии концертов Teenage Cancer Trust, куратором которых много лет является Марк. Они состоятся в конце марта и в них примут участие Ноэль Галлахер, Chemical Brothers, Роджер Долтри, Келли Джонс, Роберт Плант, Пит Таунсенд, Эдди Веддер, Пол Уэллер и др.