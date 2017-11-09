Дмитрий Алексеев выступит в Москве

На вечере прозвучат сочинения Ф. Шопена, А. Скрябина и Р. Шумана.

Выпускник Московской консерватории, яркий представитель русской фортепианной школы, Дмитрий Алексеев живет в Лондоне и преподает в Королевском колледже музыки. Гастрольная география пианиста обширна, но, к сожалению, в России он выступает нечасто.



Дмитрий Алексеев

«Каждый раз, выходя на сцену Большого Зала Московской Консерватории, испытываю ни с чем несравнимое чувство волнения и вдохновения …», - признался о своем предстоящем концерте в Консерватории пианист.

Дмитрий Алексеев – пианист-универсал, владеющий необыкновенно широким репертуаром от классики до джаза, его трактовки всегда интересны слушателю. Но сегодня он, в первую очередь, известен как великолепный интерпретатор музыки эпохи романтизма. Именно она стала основой программы его московского концерта «Великие романтики», объединившую шедевры Шопена, Шумана и Скрябина. Записи музыки этих композиторов в исполнении Дмитрия Алексеева не раз с большим успехом выходили на лейбле EMI.

Откроет программу Полонез-фантазия ор. 61 Фредерика Шопена. С музыкой великого польского романтика у пианиста особые отношения: сегодня многие считают Алексеева одним из лучших исполнителей его произведений. Шопен в его интерпретации признается эталонным даже на родине композитора в Польше.

Александра Скрябина нельзя в полной мере отнести к романтикам, но именно Шопен был его непосредственным предшественником в раннем фортепианном творчестве, что особенно ярко проявилось в жанре прелюдии.

Прелюдии ор. 11 – энциклопедия музыкальных образов раннего Скрябина, цепь ярких миниатюр-настроений. Созданные частично в России, частично во время первой заграничной поездки, прелюдии можно назвать «дневником странствий».

Второе отделение концерта целиком отдано одному из самых драматических и монументальных произведений в истории фортепиано – «Симфоническим этюдам» Роберта Шумана.

Дмитрий Алексеев – лауреат престижных международных конкурсов, среди которых конкурс имени Маргариты Лонг в Париже (1969), имени Джордже Энеску в Бухаресте (1970), имени Чайковского в Москве (1974), а также I премия на международном конкурсе в городе Лидс (Великобритания). Его концерты проходят в крупнейших залах мира, пианист выступал с прославленными оркестрами Лондона, Берлина, Филадельфии, Парижа, Амстердама, Мюнхена, в том числе под управлением выдающихся дирижеров, среди которых Пьер Булез, Риккардо Мути, Владимир Ашкенази, Геннадий Рождественский, Евгений Светланов, Валерий Гергиев. Его гастроли проходят в крупнейших музыкальных центрах Европы и Америки, Азии, Австралии и Южной Африки. Он принимает участие во всемирно известных фестивалях в Эдинбурге, Берлине, Вене, Кольмаре (Франция), Вербье (Швейцария).

Программа концерта:

I отделение:

Ф. Шопен (1810-1849). Полонез -фантазия, ор. 61

А. Скрябин (1871-1915). 24 прелюдии ор. 11

II отделение

Р. Шуман (1810-1856). Симфонические этюды ор.13

Начало в 19:00