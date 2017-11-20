Дмитрий Алексеев дал единственный концерт в Москве

Один из самых ярких представителей русской фортепианной школы, он уже давно живет в Великобритании, поэтому каждое его выступление в России – большое событие.

Дмитрий Алексеев представил программу «Великие романтики», в которую вошли шедевры Шопена, Шумана и Скрябина. Записи произведений этих композиторов в исполнении Алексеева не раз с большим успехом выходили на лейбле EMI, это коронный репертуар пианиста, известного, в первую очередь, как великолепный интерпретатор музыки эпохи романтизма. Его выразительная, экспрессивная манера игры и ярко индивидуальные трактовки хорошо известных сочинений произвели большое впечатление на московскую публику, которая не хотела отпускать музыканта со сцены и была вознаграждена четырьмя пьесами на бис.



Дмитрий Алексеев

Открыл программу концерта Полонез-фантазия ор. 61 Фредерика Шопена. С музыкой великого польского романтика у пианиста особые отношения: сегодня многие считают интерпретации Алексеева образцовыми. О своем отношении к Шопену в одном из интервью Дмитрий Алексеев отметил: «Для меня Шопен – что-то очень близкое, то, без чего невозможно представить себя, невозможно отделить свою жизнь от его музыки. Она одновременно необыкновенно демократична, доступна для любого человека, который никогда не слышал ни одной ноты классической музыки, а с другой стороны – настолько изыскана и аристократична в лучшем смысле этого слова… Для меня эта музыка – часть моей жизни».

Хотя Александра Скрябина нельзя в полной мере отнести к романтикам, Прелюдии ор. 11 оказались в этой программе совершенно не случайно. В исполнении Алексеева они звучали как продолжение не только линии Шопена, непосредственного предшественника Скрябина, но и музыки Шумана с ее бурными страстями. Прелюдии, которые можно назвать энциклопедией музыкальных образов раннего Скрябина, прозвучали как цикл ярких драматичных миниатюр. Алексеев подчеркнул в них не интимность высказывания, не акварель тончайших нюансов, а романтическую приподнятость и мятежность, он усилил контрасты и удивительным образом подчеркнул связь Скрябина с великими романтиками первой половины XIX века. Его смелая трактовка убеждала и заставляла по-новому взглянуть на хорошо знакомый шедевр.

Во втором отделении прозвучал еще один цикл – «Симфонические этюды» Роберта Шумана, одно из самых драматических и монументальных произведений в истории фортепиано. Театральность и яркость образов «Симфонических этюдов» очень подходит исполнительской манере Дмитрия Алексеева, в которой подкупает искренняя артистическая увлеченность и способность увлечь слушателя. Именно в этом сочинении накал страстей достиг своего апофеоза, и, захваченная романтической страстностью музыканта, публика восторженно приветствовала его.

Дмитрий Алексеев, который признается, что играть на сцене прославленного Большого зале консерватории для него всегда особая честь, ответил публике взаимностью и исполнил на бис еще четыре пьесы: «Листок из альбома» Шумана, его же «Весеннюю ночь» в виртуозной транскрипции Листа, Вальс Шопена, завершил бурный и насыщенный вечер знаменитым «Революционным» этюдом Скрябина.