Солист Queens Of The Stone Age пнул в лицо фотографа

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Вокалист группы Queens Of The Stone Age Джош Хомме ударил фотографа Челси Лорен.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Fox News.

Как рассказала Лорен, инцидент произошел во время концерта в Южной Калифорнии.

По имеющейся информации, Хомме ударил ногой по камере, которая, в свою очередь, попала Лорен в лицо. Фотограф утверждает, что потребовалась медицинская помощь.

Музыкант принес свои извинения. Он рассказал, что был погружен в выступление и думал, что наносит удар по осветительному оборудованию. Хомме добавил, что его действия в отношении Лорен были непреднамеренными.

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