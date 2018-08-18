CD. «Отделение Выход», 2018.

Жанр: русский рок, блюз-рок.

Последний, потому что именно так это проанонсировали сами музыканты. «Новый альбом, последний: больше мы выпускать альбомов не будем, только отдельные треки как дополнение к нему в Интернете. Мне в сентябре 68, хочу немножко навести порядок в своей жизни, хотя и "Алиби", и "Жар-птица" в рабочей форме», - говорит лидер группы «Алиби» Сергей Попов.



«Алиби» - «Жизнь как подарок»

Стоит напомнить, что на осколках запрещенной в СССР популярной группы «Жар-Птица» (1975) в 1986 году была создана группа «Алиби». Их песни играли на всех танцплощадках СССР и затем бывшего СССР. Хрупкая романтичная музыка, иногда с неожиданно едкими сентенциями. Правильнее было бы сравнивать «Алиби» с группами «Воскресение» и «Хроноп», тоже пережившими непростые истории.

Альбом «Жизнь как подарок» - это скорее The Best, наконец-то записанный в хорошей студии. Лучшие песни, сыгранные с воздухом и в неторопливо-джазовой манере, с легко-гнусавой мгновенно узнаваемой манерой вокала Сергея Попова, будто домик сложенный из кирпичиков блюз-роковой предтечи русского рока.

Понимаете, к нему даже нет вопросов. Записано максимально качественно. Это все история русского рока, как ни крути (а кто не знает, стоило бы приобщиться). Почти все эти песни ходили на кассетах в золотую пору русского рока, они на слуху, хотя на «Нашем Радио» не получили паблисити, увы. Это еще в лучших битловских традициях многоголосно. Вопрос может стоять только о том, что не вошло. И тут мне кажется неправильным, что не вошли «Шышел-Мышел» и «Война». Именно в таком альбоме они были бы уместны, как нигде. Уходить надо с лучшими песнями.

Впрочем, новые песни тут тоже есть. «То, что случается (Я шагаю по Москве)» повествует о Москве, заполоненной гастарбайтерами. Хитовая «Простая песня» погружает в ретро-ностальгию по танцплощадкам, сегодня это звучит как бигбит с блюзовыми гитарами и смысловыми артефактами типа «Лаборант с зарплатой ровно сто». «Ты звезда» , напротив, прифанкована и лирична. Блюз-роковая «Давай не думать о деньгах» говорит о простых вещах в доступной форме, а финальная «Жизнь как подарок» за сменой ступеней гитарных переборов говорит о выжженном солнцем сердце.

Альбом «Жизнь как подарок» таков, что подросткам вряд ли будет интересен, а вот ценителям русского рока окажется бесценным. В нем есть правда.

Оценка: 7,5 из 10

Гуру КЕН