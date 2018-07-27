Арестован директор концертного зала «Фестивальный» в Сочи

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Юг" председатель общественного совета при УВД Сочи, адвокат фигуранта Александр Алексеенко.

По его словам, против Е.Паснюка возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата или присвоение).

"В деле фигурирует сумма в 1,3 млн рублей. Это деньги, которые, якобы, были растрачены в период с 2010 по 2016 годы", - сказал А.Алексеенко.

Он добавил, что в защиту арестованного директора выступил коллектив концертного зала "Фестивальный", общественный Совет при УВД Сочи, журналисты и артисты российской эстрады.

Агентство пока не располагает данными официальных органов о сути претензий к Е.Паснюку.

Народный артист России Филипп Киркоров, который накануне выступил в "Фестивальном" с сольной программой, выразил поддержку Е.Паснюку.

"Это просто недоразумение. Ряд артистов - Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Максим Галкин, Эмин и другие - выступают в его защиту, потому что работают с Евгением Ивановичем много лет. Мы будем принимать меры в его поддержку", - сказал Киркоров агентству.

Оценку работе Паснюка дали представители аудиторской компании, которые более трех лет проводили проверки хозяйственно-финансовой деятельности концертного зала.

"Показатели деятельности предприятия стабильные. Подтверждению моим словам может служить то, что у предприятия есть свободные денежные средства, которые размещаются на депозите. Предприятие регулярно получает прибыль, является примером для других муниципальных предприятий города-курорта Сочи", - сказала агентству заместитель генерального директора по аудиту ООО "Интер - аудит - инвест" Татьяна Алехина.

Коллектив "Фестивального" готовит обращение к руководству страны, первому заместителю комитета по культуре Госдумы РФ Елене Драпеко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой "взять под контроль ход следствия и вернуть руководителя коллективу".

Евгений Паснюк стоял у истоков создания концертного зала "Фестивальный" и является бессменным его руководителем с 1983 года.