Арестованного директора КЗ «Фестивальный» в Сочи заменил экс-чиновник

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

"Начальником управления молодежной политики стал Вахтанг Хикландзе. Бывший руководитель этого ведомства Андрей Безроднов назначен директором концертного зала "Фестивальный", - говорится в сообщении пресс-службы.

Концертный зал "Фестивальный" является одной из визитных карточек города-курорта и одной из самых крупных концертных площадок России, рассчитан более, чем на 2,5 тыс. мест. Первых зрителей принял в 1979 году. Стал местом проведения песенных фестивалей "Красная гвоздика", "Сочи", "Мир планете", "Пять звезд". За эти годы в "Фестивальном" побывали свыше 7 млн зрителей на более чем 4 тыс. концертов.