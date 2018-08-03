Chris Brown использовал секс в качестве алиби

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NME.

В документах защиты артиста указано, что на момент предполагаемого изнасилования Браун «был занят просмотром порнографии и сексом с женщиной», а потому не несет ответственности за произошедшее и просит убрать его имя из судебного иска. Певец подчеркнул, что жертва не обвиняла его в домогательствах или рукоприкладстве.



Крис Браун

Отмечается, что полиция все еще расследует дело. В судебном иске, поданном предполагаемой жертвой изнасилования, Браун обвиняется в соучастии и подготовке преступления.

В мае женщина, имя которой не раскрывается, подала на Брауна в суд. Она заявила, что посетила вечеринку в доме исполнителя. Там певец якобы предлагал гостям кокаин, экстази и марихуану. Женщина утверждала, что некая подруга Брауна силой заставила ее сделать минет приятелю музыканта и села ей на лицо, после чего мужчина дважды изнасиловал жертву.

Двумя годами ранее Крис Браун оказался под следствием после того, как потерпевшая Лизьен Гутьеррес обвинила его в нанесении побоев на частной вечеринке. В 2009-м певец избил певицу Рианну, с которой тогда встречался. Музыканта арестовали и приговорили к пяти годам условно.