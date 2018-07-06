Chris Brown задержан полицией

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на TMZ.

Сотрудники правоохранительных органов подстерегли исполнителя возле концертного зала. По словам источника, Брауна задержали по ордеру из соседнего округа, однако точная причина пока неизвестна.



Крис Браун

В мае женщина, имя которой не раскрывалось, подала на Брауна в суд. Она заявила, что ее изнасиловали мужчина и женщина на вечеринке исполнителя. По словам предполагаемой жертвы, певец предлагал гостям кокаин, экстази и марихуану. Женщина утверждала, что некая подруга Брауна силой заставила ее сделать минет приятелю музыканта и села ей на лицо, после чего мужчина дважды изнасиловал жертву.

В 2016 году Крис Браун оказался под следствием после того, как потерпевшая Лизьен Гутьеррес обвинила его в нанесении побоев на частной вечеринке. В 2009-м певец избил певицу Рианну, с которой тогда встречался. Музыканта арестовали и приговорили к пяти годам условно.