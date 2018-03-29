Фото Криса Брауна, напавшего на женщину, попало в СМИ

Фотографии опубликовал TMZ в четверг, 29 марта, пишет Lenta.ru.

Инцидент произошел в Майами 26 марта около 9:00. Браун отдыхал с компанией в доме, который он арендовал на время фестиваля 2018 Ultra Music Festival.



Крис Браун

По словам адвоката Брауна, женщина, которую на снимках артист схватил за глотку, — подруга, и произошедшее было не больше, чем шуткой.

«Это его подруга. Все это, очевидно, игра, как она сама и подтвердила. Тот, кто вторгся в их частную жизнь, поплатится за это», — заявил Марк Герагос.

В 2016 году Крис Браун оказался под следствием после того, как женщина обвинила его в нанесении побоев. Потерпевшая Лизьен Гутьеррес рассказала, что была на частной вечеринке в апартаментах Брауна в отеле «Палмз» в Лас-Вегасе. По ее словам, она, невзирая на требования безопасности, взяла сотовый телефон и навела его камеру на певца. Он увидел это, подошел, накричал на нее и ударил в правый глаз.

В 2009-м Браун избил певицу Рианну, с которой тогда встречался. Он также пытался душить артистку. После этого исполнитель был арестован, его приговорили к пяти годам условно.