Дмитрий Курляндский выпустил альбом электронной музыки

««Город где» – альбом электронной музыки композитора Дмитрия Курляндского и поэта Насти Родионовой. Один из редчайших примеров выхода авторов, далеких от песенного жанра, на территорию альтернативной музыки. Приглашенной солисткой альбома выступила актриса и певица Aleksandra Verkhoshanskaya (проект Illayalli)», - говорится в пресс-релизе.

«Дмитрий Курляндский все шутил "напиши мне песню, напиши мне песню". И нашутился на целый альбом. Так что мы с ним теперь, помимо прочего, еще и творческое объединение», - говорит Настя Родионова.