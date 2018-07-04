Футболисты раздели Жанну Агузарову

Певицу так впечатлила игра наших спортсменов, что она посвятила им эротические фотографии, которые подписала.



Жанна Агузарова

«Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи. Когда находилась в Египте, стеснялась выставлять подобные откровенные снимки!»

Кстати, экстравагантная вокалистка недавно вернулась на родину.

«Жанна сейчас в Москве, отдыхает от долгих перелетов, – рассказал «СтарХиту» Алексей Кан, директор артистки. – Поклонников прошу не переживать за кумира, у нее все хорошо. Думаю, ближе к осени она порадует новыми творениями!»