Футболисты раздели Жанну Агузарову

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Недавно Жанна Агузарова решила прервать изоляцию от окружающего мира и завела аккаунт в Инстаграме. Как оказалось, королева русского рок-н-ролла – активная болельщица.

Певицу так впечатлила игра наших спортсменов, что она посвятила им эротические фотографии, которые подписала.

Жанна Агузарова
Жанна Агузарова

«Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи. Когда находилась в Египте, стеснялась выставлять подобные откровенные снимки!»

Кстати, экстравагантная вокалистка недавно вернулась на родину.

«Жанна сейчас в Москве, отдыхает от долгих перелетов, – рассказал «СтарХиту» Алексей Кан, директор артистки. – Поклонников прошу не переживать за кумира, у нее все хорошо. Думаю, ближе к осени она порадует новыми творениями!»

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