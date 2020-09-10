Жанна Агузарова тайно выпустила первый за 30 лет альбом

«Фанаты, радио, телевизор могут приобрести сейчас. Мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, ваши наушники!», - привычно сбивчиво прокомментировала его певица.

В альбом-сборник вошло 12 песен, которые Агузарова создавала на протяжении трех десятков лет после выхода первой сольной работы «Русский альбом» в 1990 году. Все песни не раз звучали на концертах певицы, и хорошо знакомы поклонникам.



Жанна Агузарова

Запись пластинки проходила в Стокгольме, Санкт-Петербурге, Москве, Лондоне и Лос-Анджелесе.

Официальная дата релиза, согласно iTunes - 25 августа 2020 года. Однако известно о нем стало только сейчас. Сама певица закрыла свой аккаунт в Инстаграме, который был единственным официальным источником информации о работе Агузаровой.

Чудовищное качество треков сборника пока никак не объясняется. Артистка не выходит на связь, пресс-агента у нее нет.