Гречка отказалась спеть на выборах в Ульяновске

Мероприятие организовано Российским союзом молодежи. Попасть на концерт могут лишь те, кто проголосовал на выборах. Для этого до 9 сентября необходимо получить ваучер, который будут раздавать «в специально отведенных местах», список которых пока не опубликован. Ваучер нужно будет обменять на билет на концерт на предвыборном участке с 8 утра до 19 вечера.



Гречка

Судя по всему, организаторы мероприятия не сообщили музыкантам о том, что их концерт будет относиться к выборам. Певица Гречка в разговоре с «Афишей Daily» рассказала, что организаторы мероприятия не предупредили ее о том, что концерт будет проводиться в день выборов и будет как-то с ними связан. По ее словам, ей сказали, что это будет просто выступление. Также она отметила, что из-за того, что организаторы ее дезинформировали, она отказалась от проведения концерта. Об этом она также написала в своем официальном сообществе «ВКонтакте».

Изданию TJ представители дуэта Artik & Asti сообщили, что они также не были проинформированы относительно того, что концерт будет доступен только проголосовавшим на выборах. На вопрос «Не считаете ли вы, что участвуете в предвыборной агитации?» представители группы также ответили отрицательно.