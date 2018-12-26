Первый канал заставит рэперов в «Голубом Урганте» петь песни 90-х

"Нет. Мы же объявили конкурс, где это будет как рекомендация, и мы присмотримся к тому, за кого больше проголосуют. Это не автоматически. Мы просто таким образом опрашиваем", — сказал он, отвечая на вопрос о том, определен ли уже состав жюри. Константин Эрнст На вопрос, когда станет...