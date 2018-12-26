Первый канал заставит рэперов в «Голубом Урганте» петь песни 90-х

В ночь с 30 на 31 декабря состоится специальный выпуск передачи «Вечерний Ургант», в котором заявлены: Иван Дорн, Монеточка, Little Big, Гречка, Feduk, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, Big Russian Boss, «Хлеб», Евгений Кулик, Александра Бортич, Ирина Горбачева, Мальбэк ft. Сюзанна, молодые актеры из фильма «Кислота», Алла Михеева, Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков, Иван Ургант, а также эстрадно-симфонический оркестр под управлением Аркадия Цимблера и впервые на телеэкране – Big Baby Tape и Boulevard Depo.
Иван Ургант: «Долгие десятилетия телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался элитарным клубом для избранных. И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов. Я счастлив, что наши гости с радостью откликнулись на призыв – воздать должное самому романтичному и светлому периоду в жизни нашей страны – девяностым годам».
Комменты