Justin Timberlake отменил тур из-за болезни

Как сообщил Тимберлейк у себя в инстаграме, врачи запретили ему выступать до Нового года. «Мне необходимо отменить несколько концертов из-за поврежденных голосовых связок. Они восстанавливаются, но пока далеки от нормы, так что доктора хотят, чтобы мой голос отдыхал», — поделился Тимберлейк, пообещав вернуться на сцену как только сможет.



Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк отправился в североамериканский тур в поддержку своего пятого альбома, стартовавшего с первого места в чарте Billboard 200, после выхода в феврале, напоминает Газета.ru. Гастроли должны продлиться до марта 2019 года.