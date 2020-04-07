В клипе Тимберлейка Анну Кендрик спасают от тягот самоизоляции

С самого утра героиню Анны Кендрик, возможно находящуюся дома в режиме самоизоляции, начинают преследовать певец и актер. Они не дают ей спокойно почитать газету, выпить сок и просто отдохнуть. После Тимберлейк и Пак устраивают вечеринку со светомузыкой, перед которой не может устоять Кендрик. Она начинает танцевать и веселиться.

Песня Don’t slack вошла в саундтрек к мультфильму "Тролли. Мировой тур". В нем герои видео озвучили главных персонажей.



Кадр из клипа

Картина успела недолго побыть в прокате (премьера состоялась в марте).