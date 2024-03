Джастин Тимберлейк выпустил первый за 6 лет альбом «Everything I Thought It Was»

Треклист альбома состоит из 18 песен, включая синглы «Selfish» и «Drown», а также «Paradise» – дуэт с ‘N Sync.

Помимо ‘N Sync, в записи «Everything I Thought It Was» участвовали американский рэпер Тобе Нвигве и нигерийский певец Fireboy DML – их можно услышать в треках «Sanctified» и «Liar» соответственно. Также к материалу приложил руку Кельвин Харрис, выступивший продюсером песен «F**kin' Up the Disco», «No Angels» и «Infinity Sex». Райан Теддер, фронтмен OneRepublic, стал соавтором и продюсером трека «Play». Не обошлось и без Тимбалэнда – на альбоме сразу пять его работ: «Technicolor», «Infinity Sex», «Love&War», «What Lovers Do» и «Paradise».



Justin Timberlake

Словосочетание «Everything I Thought It Was» Джастин Тимберлейк позаимствовал у друга. В интервью Зейну Лоу певец рассказал, что его друг послушал альбом и сказал: «Это звучит как все, что я думал, мне нужно от тебя». А название релиза переводится как «Все, что я думал, это было».

На альбом «Everything I Thought It Was» начали появляться первые рецензии. Пока Джастина Тимберлейка не слишком хвалят, но и не то чтобы явно ругают – отзывы скорее сдержанные. Сайт AllMusic поставил ему три балла из пяти: по мнению обозревателя, этот релиз лучше «неровного» «Man of the Woods» (2018) и на одном уровне с «The 20/20 Experience» (2013) – но ему бы не помешало редактирование. Газета Evening Standard раскритиковала Джастина Тимберлейка за слишком «сексуальные» тексты – журналистка пошутила, что после прослушивания альбома ей захотелось записаться в монастырь. Похожее мнение у The Independent – что Тимберлейк «не вернул сексуальность [отсылка к его хиту "SexyBack"]». В отзывах также часто встречаются жалобы на слишком большую длительность альбома – 76 минут и 18 песен.

Даже если «Everything I Thought It Was» не будет иметь успеха, у Тимберлейка есть чем заняться. 14 марта ‘N Sync впервые за 11 лет выступили вместе. В 2023-м они выпустили первую за 22 года песню «Better Place», а в декабре намекнули на полноценное возвращение.