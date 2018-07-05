Кирилл Рихтер написал официальную тему ЧМ – 2018

«Трудно осознать, что каждый раз, когда начинается матч чемпионата мира по футболу, из каждого телевизора Северной и Южной Америки играет моя музыка», – говорит Кирилл Рихтер.



Кирилл Рихтер

Но это факт. Московский композитор и пианист, стремительно делающий карьеру в России и на Западе, стал автором оригинальной музыкальной темы “Where Angels Fear to Tread” для трансляций американского канала FOX Sports, официального англоязычного телевещателя чемпионата мира по футболу FIFA 2018.- По сути, гимном этого чемпионата для аудитории, наблюдающей за ним с американских континентов. Пылкие струнные, взволнованное фортепиано и мощные духовые из трехминутной композиции Кирилла Рихтера навсегда останутся для сотен миллионов людей звуковыми символами фантастических побед и душераздирающих поражений этого грандиозного спортивного события.

Название “Where Angels Fears to Thread” на русский язык следует переводить как «Куда мудрец боится и ступить» – оно заимствовано из научно-фантастической повести Аллена Стила. «Ее сюжет имеет мало общего с музыкой, – поясняет композитор, портфолио которого недавно пополнилось саундтреками к блокбастеру “Черновик” и арт-хаусной драме “Jumpman”. –Здесь название – абстрактный образ бескровной битвы, в которую боятся вмешиваться даже боги. Некая высшая степень состязания, которую изобрело человечество – Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу для меня находятся в этой категории. С этим образом я и работал в музыке».

Получив предложение от продюсеров FOX Sports написать официальную тему-гимн, Кирилл Рихтер решительно отказался от предложенных ими референсов. «После нескольких работ в кино я понял, что лучше работать без референсов, – объясняет автор. –Они нужны, когда между продюсерами и композитором абсолютное непонимание и вы не можете договориться ни на каком другом языке. Мы обговорили с американской командой, что это должна быть мощная, энергичная музыка, но в то же время с лирическими вариациями, ведь футбол – это не только радость побед, но и слезы поражений. Когда они меня спросили, как я представляю себе эту композицию, я ответил, что это должна быть музыка, услышав первые аккорды которой человек бежит смотреть телевизор из другой комнаты. У нее должна быть абсолютная узнаваемость с первых нот».

Работа над “Where Angels Fears to Thread” началась летом 2017-го. В сентябре того же года Кирилл Рихтер презентовал струнную версию гимна в Нью-Йорке вместе с музыкантами из Metropolitan Opera. А зимой 2018-го группа FOX Sports прилетела в Москву, чтобы заснять для документального фильма запись композиции с симфоническим оркестром. Торжественная премьера “Where Angels Fears to Thread” состоялась в Нью-Йорке на Таймс-сквер за 100 дней до старта чемпионата мира по футболу в России и была сопровождена массивной рекламной кампанией в СМИ и интернете.

Ближайшее выступление Кирилла Рихтера состоится в предпоследний день ЧМ, 14 июля в "Зеленом театре ВДНХ. Сцена на воде".