Композитор Michel Legrand награжден за вклад в российскую культуру

Торжественная церемония награждения состоялась в понедельник во французской столице, передает ТАСС.

Вручая награды по поручению Министерства культуры, российский посол во Франции Алексей Мешков сказал, что творчество двух выдающихся французских мастеров хорошо знают и высоко ценят в России. "Эта награда - признание ваших выдающихся заслуг перед российской культурой", - подчеркнул дипломат.

Командор ордена Почетного легиона Мишель Легран - один из самых активных и знаменитых участников культурных обменов между Францией и Россией. Такому диалогу, отмечалось на церемонии, он содействует уже шесть десятилетий.

В российской награде композитор видит "символ взаимной верности нашей дружбе". Из-за простуды маэстро, отметивший в феврале свое 86-летие, не смог лично участвовать в церемонии в понедельник. Но награду от его имени приняла супруга Леграна - киноактриса и писательница русского происхождения Маша Мериль, урожденная княжна Гагарина.

"Русская публика первой приняла меня в объятия, - подчеркнул композитор в послании, которое огласила Мериль. - Россию я считаю своей второй родиной".

Впервые он побывал в Москве летом 1957 года - на Всемирном фестивале молодежи и студентов. В то время 25-летний выпускник Парижской консерватории руководил одним из лучших джазовых биг-бэндов в Европе.

"Это были потрясающие гастроли, - вспоминает Легран. - В России нам был оказан неслыханный прием".

Мировая известность пришла к нему в 1964 году с выходом фильма "Шербурские зонтики". Музыка Леграна принесла картине "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля и любовь публики. Легран - единственный композитор, завоевавший три "Оскара" и пять премий Grammy в номинации "Лучшая музыка". В его дискографии более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд, возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" и других престижных фестивалей.