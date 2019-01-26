Умер композитор Michel Legrand

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Agence France-Presse.

Как передает агентство со ссылкой на пресс-представителя музыканта, Легран умер ночью в Париже.



Мишель Легран

Мишель Легран - единственный композитор, завоевавший три "Оскара" и пять премий Grammy в номинации "Лучшая музыка". В его дискографии более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд, возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" и других престижных фестивалей. Среди наиболее известных его работ - музыка к фильмам "Шербурские зонтики", "Сладкий ноябрь", "Девушки из Рошфора" и многие другие.

В марте 2018 года Легран был награжден почетным знаком "За вклад в российскую культуру".