Композитор «Звездных войн» номинирован на «Оскар» в 51-й раз

Таким образом, он побил собственный рекорд.

На этот раз 85-летний Уильямс претендует на победу за оригинальную музыку к фильму «Звездные войны: Последние джедаи», пишет Газета.ru со ссылкой на Vanity Fair

На данный момент у композитора пять «Оскаров», в том числе за ленты «Челюсти», «Скрипач на крыше», «Инопланетянин», «Список Шиндлера» и «Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда».

У Уильямса наибольшее количество номинаций на премию киноакадемии среди живущих. Абсолютным рекордсменом является Уолт Дисней. Он претендовал на «Оскар» 59 раз (и выиграл 22 раза).