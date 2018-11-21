Квартет Бородина и Алексей Володин выступят на «Т Фестивале»

Позади — четыре потрясающих вечерних концерта с участием таких звезд академической музыки, как Кристоф Барати (Венгрия), Александр Князев, Борис Березовский, Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы», а также актеров Александра Филиппенко, Игоря Ясуловича и Анастасии Прониной, и многих других мастеров. Впереди — предпоследний в этом сезоне вечерний концерт в залах Новой Третьяковки на Крымском валу.

В программу под названием «Intimate letters» («Интимные письма») не войдет, как можно было бы предположить, одноименный Струнный квартет №2 Леоша Яначика. Замысел организаторов в том, чтобы предоставить слушателям возможность самим сопоставить сокровенную лиричность Струнного квартета №13 Николая Мясковского (последнего камерного произведения композитора), Фортепианного квинтета Дмитрия Шостаковича (его запись в исполнении Квартета им. Бородина и Святослава Рихтера на слуху у всех меломанов) и Струнный квартет №1 Игоря Райхельсона (написанный в свое время по заказу Квартета им. Бородина). Концерт рассчитан на особенную публику в особенном месте, - и особенную интимность восприятия.

«Формат ночных концертов не мы придумали, они есть в Европе, в Америке, есть уже и в Москве, - говорит художественный руководитель и соучредитель фестиваля, композитор и пианист Игорь Райхельсон. - Что движет людьми? Все ищут что-то новое, новые ощущения. Суббота дает возможность развлекаться допоздна, потому что в воскресенье не надо на работу. Они попадают в гениальную атмосферу Третьяковки, атмосферу живописи ХХ века, она у них, как на ладони, и они могут насладиться великим полотнами не в окружении сотен людей, а по сути в приватной обстановке. А потом послушать музыку. Мы пытаемся уйти от жесткого формата академического концерта, ориентируясь на то, как это было в XVIII-XIX веке, на концерты салонного плана: кто-то читал новое стихотворение, кто-то – может даже Моцарт – играл новое произведение».



Государственный квартета им. А.П. Бородина

Государственный квартет имени А.П. Бородина - уникальное явление в истории музыкальной культуры не только России, но и всего мира. Этот легендарный ансамбль снискал репутацию одного из лидеров мирового квартетного музицирования, а феноменальное творческое долголетие Квартета еще в 1995 году было отмечено «Книгой рекордов Гиннеса». Исполнение русской классики Квартетом повсеместно признано аутентичной интерпретацией русской музыки.

История этого ансамбля ведет отсчет с 1945 года, когда в стенах Московской консерватории, в классе камерного ансамбля профессора Михаила Тэриана, образовался струнный квартет, в состав которого вошли Ростислав Дубинский (1-я скрипка), Владимир Рабей (2-я скрипка), Юрий Николаевский (альт) и Мстислав Ростропович (виолончель), место которого вскоре занял Валентин Берлинский. В отличие от других студенческих ансамблей, будущие музыканты Квартета им. А.П. Бородина уже в стенах консерватории ощутили себя единым коллективом, и решили посвятить себя квартетному искусству. В 1946 году Московский Филармонический Квартет, тогда еще студенческий, стал коллективом Московской филармонии. В 1955 году, благодаря выдающемуся исполнению сочинений А.П. Бородина, коллектив получает свое имя - Квартет имени Бородина, которое сегодня во всем мире звучит как синоним высочайшего исполнительского мастерства. С 2011 года Квартет выступает в неизменном составе: Рубен Агаронян (первая скрипка), Сергей Ломовский (вторая скрипка), Игорь Найдин (альт) и Владимир Бальшин (виолончель).

Практически с самого рождения коллектива с ним играли крупнейшие музыканты своего времени: Генрих Нейгауз, Мария Юдина, Лев Оборин, Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах, Святослав Кнушевицкий, Леонид Коган, Святослав Рихтер, Денис Мацуев, Юрий Башмет и многие другие. Только с Рихтером было сыграно 83 концерта, записано 14 произведений, многие из которых стали вершиной мирового исполнительского искусства. Именно Квартет им. Бородина впервые исполнил во многих странах мира квартеты Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева. Последним публичным выступлением Шостаковича в качестве пианиста (на фестивале в Горьком 23 февраля 1964) было исполнение собственного Фортепианного квинтета совместно с музыкантами Квартета им. А.П.Бородина. Среди авторов, произведения которых играли музыканты квартета, - Николай Мясковский, Дмитрий Кабалевский, Моисей Вайнберг, Эдисон Денисов, Альфред Шнитке и другие. Многие сочинения впервые прозвучали именно в исполнении Квартета и были ему посвящены. В программах Квартета рождалась история советской камерной музыки.

Записи Квартета вышли на лейблах Великобритании, Германии, Польши, Швеции, Японии, Новой Зеландии, России и США. Квартет продолжает напряженную гастрольную деятельность по всему миру. Газета Telegraph включила, например, концерт коллектива в Лондоне в «Топ-10 событий классической музыки 2010».

Огромная заслуга в преемственности и сохранении традиций Квартета принадлежит одному из его основателей, Валентину Берлинскому (1925-2008). Валентин Александрович говорил, что когда создавался коллектив, идея была как раз в том, что Квартет должен существовать всегда. Сам Берлинский отдал игре в Квартете им. А.П. Бородина 62 года. Много сил он отдавал преподавательской и общественно-организаторской деятельности: был профессором РАМ им. Гнесиных, организатором и председателем жюри Конкурса квартетов имени Шостаковича, председателем Совета попечителей Фонда «Русское исполнительское искусство».

В сезоне 2015/2016 Квартет отпраздновал свое 70-летие грандиозным мировым турне. В 2016 году Квартет подписал масштабный контракт с одним из самых уважаемых мировых лейблов Decca Classics на запись всех струнных квартетов Шостаковича, и в 2018 году эта работа была завершена, в свет вышли все записи Шостаковича для квартета.

Пианист Алексей Володин - один из самых талантливых представителей русской фортепианной школы, обладатель ярко выраженной индивидуальности, оригинального исполнительского почерка, исключительного туше, блистательной техники.

Родился в Ленинграде 17 июля 1977 года. Переехав в Москву, учился в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных (класс Т. А. Зеликман), затем с отличием окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу Элисо Вирсаладзе, а в 2001 году под её же руководством — аспирантуру. Международная карьера музыканта начала стремительно развиваться после блестящей победы на Международном конкурсе пианистов имени Гезы Анды в Цюрихе в 2003 году.

Алексей Володин с успехом выступает в самых известных концертных залах мира, имеет опыт концертов с ГАСО им. Светланова, БСО им. Чайковского, РНО, Нью-Йоркским филармоническим, Симфоническим оркестром BBC, оркестрами Берлинской оперы, Берлинского и Баварского радио, Дрезденским и Штутгартским филармоническими, оркестром лейпцигского Гевандхауса, Венским симфоническим, Национальным оркестром Франции, Филармоническим оркестром Ла Скала, Национальным симфоническим оркестром RAI, Симфоническим оркестром NHK и многими другими. Пианист часто выступает с оркестрами под управлением Валерия Гергиева: оркестром Мариинского театра, Мюнхенским филармоническим и Лондонским симфоническим. Диск с сочинениями Шопена был удостоен награды Choc de Classica и «пяти звёзд» от журнала Diapason.

В декабре 2015 года Алексей Володин вместе с Квартетом им. Бородина записал для лейбла Decca Classics Фортепианный квинтет Дмитрия Шостаковича соль минор, который прозвучит в этом концерте.

ПРОГРАММА:

Н. Мясковский Квартет № 13 для двух скрипок, альта и виолончели соч. 86 в четырех частях (1949)

Д. Шостакович Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели соч. 57 в пяти частях (1940)

И. Райхельсон Квартет № 1 для двух скрипок, альта и виолончели в трех частях (2010)

«Т Фестиваль» — международный мультидисциплинарный фестиваль, сочетающий в себе классическую музыку, визуальное искусство, поэзию и перформанс. Он проходит в залах искусства XX века в Новой Третьяковке.

24 ноября 2018, 21:30. Новая Третьяковка. Москва, ул. Крымский Вал, 10.